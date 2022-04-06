В Ирпене за день убрали 20% улиц: город возвращается к жизни. Фото

В Ирпене Киевской области продолжают разбирать последствия разрухи после российской оккупации. В среду, 6 апреля, было убрано уже 20% улиц, город постепенно возвращается к жизни.

Об этом рассказал глава Ирпеня Александр Маркушин на своем канале в Telegram. Он обнародовал фото уборки города.

Мэр сообщил, что помочь восстанавливать населенный пункт после российских оккупантов согласились более 300 волонтеров. Они вместе с работниками коммунальных служб наводят порядок на дорогах и будут разбирать завалы разрушенных домов.

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На улицах для восстановления города также работало 20 единиц техники.

"Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов. Спасибо всем, кто сегодня помогал восстанавливать наш Ирпень!" – написал Маркушин.

Напомним, в освобожденных от российских оккупантов Гостомеле, Буче и Ирпене большинство зданий было разрушено или повреждено в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора.

Мэр города Буча в Киевской области Анатолий Федорук призвал работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маркушин отметил, что на работы по разбору завалов в Ирпене в Киевской области записалось большое количество волонтеров. В то же время людей будут вызывать для подобных работ поочередно и в случае необходимости.