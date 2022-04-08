В Ирпене ввели комендантский час на три дня: город будет полностью закрыт

Киевская областная военная администрация приняла решение ввести на территории города Ирпень, освобожденного от российских оккупантов, трехдневный комендантский час. Въезд в населенный пункт будет полностью закрыт.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин на своем канале в Telegram. Он показал постановление, подписанное 7 апреля главой ОВА Александром Павлюком.

Согласно документу, комендантская час в Ирпене начнется с 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля.

"На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работе наших правоохранительных органов", – сообщил он.

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Напомним, что на территории освобожденного Гостомеля Киевской области также усилили комендантский час, он продлится неделю – до 6:00 14 апреля. За это время планируется деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене продолжают разбирать последствия разрухи после российской оккупации. В течение 6 апреля было убрано уже 20% улиц, город постепенно возвращается к жизни.