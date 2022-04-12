В Ирпене ввели комендантский час еще на трое суток

В городе Ирпень Киевской области, освобожденном от солдат российской армии, еще раз ввели усиленный комендантский час. Она продлится три дня – с 12 по 15 апреля.

Об этом сообщил глава города Александр Маркушин в обращении к горожанам, опубликованном на его канале в Telegram.

В городе работают коммунальные службы, волонтеры, а также представители правоохранительных структур. Все службы задействованы для того, чтобы наводить порядок в городе после российских захватчиков.

По словам Маркушина, комендантский час начнется в 6 утра 12 апреля и закончится в 9 утра 15 апреля. За это время въезд в город будет запрещен. Исключение составляют правоохранители, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Видео дня

Напомним, что на территории освобожденного Гостомеля Киевской области также усилили комендантский час, он продлится до 6:00 14 апреля. За это время планируется деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте подорванного моста в Ирпене под Киевом появилась временная насыпная переправа для связи с Киевом. Позже здесь будут строить новый мост.