В Ирпене в разрушенном оккупантами доме культуры зазвучала музыка. Видео
В сети показали, как выглядит Центральный дом культуры в Ирпене после месяца оккупации города российскими захватчиками. В разрушенном здании впервые после начала вторжения России в Украину зазвучала музыка.
Неизвестный виолончелист играл на развалинах культурного заведения. Видео появилось в сети.
На записи видно, как на изувеченной лестнице Центрального дома культуры Ирпеня мужчина, имя которого не указывается, играет на виолончели.
Также в коротком ролике заметны страшные разрушения, которые претерпело заведение культуры.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене оккупанты расстреливали девушек и женщин, а затем танках давили их тела. Страшные свидетельства преступлений рашистов обнародовал мэр города Александр Маркушин.
Имена подонков путинской армии, которые совершали зверства в Ирпене, Буче и Гостомеле, уже известны: советник главы Офиса президента Украины обнародовал список частей и подразделений ВС РФ, которые оккупировали эти города.