В Ирпене в разрушенном оккупантами доме культуры зазвучала музыка. Видео

В сети показали, как выглядит Центральный дом культуры в Ирпене после месяца оккупации города российскими захватчиками. В разрушенном здании впервые после начала вторжения России в Украину зазвучала музыка.

Неизвестный виолончелист играл на развалинах культурного заведения. Видео появилось в сети.

На записи видно, как на изувеченной лестнице Центрального дома культуры Ирпеня мужчина, имя которого не указывается, играет на виолончели.

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Также в коротком ролике заметны страшные разрушения, которые претерпело заведение культуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене оккупанты расстреливали девушек и женщин, а затем танках давили их тела. Страшные свидетельства преступлений рашистов обнародовал мэр города Александр Маркушин.

Имена подонков путинской армии, которые совершали зверства в Ирпене, Буче и Гостомеле, уже известны: советник главы Офиса президента Украины обнародовал список частей и подразделений ВС РФ, которые оккупировали эти города.