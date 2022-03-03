В Ирпене на Киевщине в результате вражеской бомбардировки погиб ребенок

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В Ирпене на Киевщине в результате обстрела российскими оккупантами погиб ребенок. Он попал под бомбежку.

Об этом в Facebook сообщил директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский. Он отметил, что прощения такому нет.

"Детей я Вам, су*и, точно не прощу!" – с ненавистью написал медик.

Напомним: в Киевской области во время обстрела осколком снаряда, выпущенного оккупантами, был смертельно ранен мальчик, 2008 года рождения. Чтобы извлечь осколки боеприпаса из тела погибшего ребенка привлекали саперов. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

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В военном городке в Чугуеве, что в Харьковской области во время обстрела российскими войсками жилых домов погиб ребенок. Антону Тарасенко было 13 лет.

"Собирались бежать от обстрела, он вышел к машине, и снаряд разорвал машину, Антон погиб", – сообщила его тетя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате обстрела российских войск погиб мальчик. Также в больницу "Охматдет" госпитализированы пять раненых, из которых трое – дети.