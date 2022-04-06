В Гостомеле ввели комендантский час на целую неделю, чтобы деблокировать объекты инфраструктуры

На территории Гостомеля Киевской области усилили комендантский час, он продлится неделю. За это время планируется деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для местных жителей.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Киевской военной облгосадминистрации Александр Павлюк. Она продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

В это время категорически запрещается:

находиться на улицах и других общественных местах;

передвигаться по транспорту и пешком.

В других населенных пунктах области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

"Ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", – отметил Павлюк.

Видео дня

Отметим, что после оккупации российскими войсками Гостомель из красивого и цветущего пригорода Киева превратился в город-призрак. В сети появилось видео, на котором показано, что большинство зданий в населенном пункте разрушены или повреждены, а на улицах стоит уничтоженная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Киева призвали пока не возвращаться в город из соображений безопасности. В частности, остается угроза ракетных ударов.