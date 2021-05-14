В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
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В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

14 мая Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем открыли в Бабьем Яру символическую синагогу Место для размышлений.

Церемония была приурочена ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Открытие состоялось при участии чиновников, религиозных лидеров, послов, культурных и общественных деятелей, праведников и их родственников, передает пресс-служба учреждения.

Ермак на церемонии открытия символической синагоги подчеркнул, что сегодня важно почтить память о людях, погибших в Бабьем Яру, и поблагодарить тех, кто спасал их, рискуя собственной жизнью.

"К сожалению, слово "война" и война как таковая не исчезли из нашей жизни. Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира. И сказать слова благодарности тем, кто сегодня приложил усилия и сделал возможным открытие этого места для размышлений. Места, куда будут приходить киевляне, гости нашего города, чтобы вспомнить, что произошло в Бабьем Яру, чтобы вспомнить героев, чтобы вспомнить Праведников мира. Я хотел бы поблагодарить и сказать, что государство сделает все, чтобы мемориал в Бабьем Яру стал грандиозным, одним из величайших музеев, местом памяти в мире", – сказал он.

Синагога в Бабьем Яру

Ермак также передал слова благодарности и уважения от президента Владимира Зеленского и сообщил, что глава государства подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для Праведников, украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

Шмыгаль со своей стороны отметил, что место для размышлений в виде символической синагоги является "большим шагом на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны".

"Это знаковое событие является наглядным свидетельством того, что в украинском общественном сознании утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни и признание ответственности и памяти, которые будут способствовать построению свободного демократического общества в нашей стране. Важно, что именно здесь, непосредственно в месте трагедии и в месте отдыха погибших, открыто символическую синагогу, где каждый сможет духовно вспомнить погибших. Украинское государство является истинным, настоящим общим домом для всех национальностей, религий и традиций, среди которых иудаизм занимает почетное место. Убежден, что мемориальная синагога станет святым местом, и духовного единения и братского диалога", – сказал политик.

Шмыгаль на открытии синагоги

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что возрождение национальной памяти начинается с переосмысления тех мест, которые в советские времена преднамеренно и сознательно маскировались под места развлечений, отдыха, рекреации, забывая, что на самом деле случилось.

"Так случилось и здесь, с Бабьим Яром. Теперь мы возвращаемся к этой мемориализации, которую на протяжении многих лет советского господства умышленно искореняли с нашего сознания", – отметил Ткаченко.

Открытие "Места для размышлений"
Братья Кличко на открытии синагоги

В мероприятии также принял участие архитектор, профессор Базельского университета, автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яру Мануэль Герц и президент французской организации "Яхад-ин Унум", председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", римско-католический священник , отец Патрик Дебуа.

"В Бабьем Яру были убиты больше людей, чем где-либо на планете. Ответом на это ужасное преступление могла бы стать хмурая и минималистичная архитектура, традиционная для мемориалов Холокоста. Однако я уверен, что монументальный и статический подход противоречит десяткам тысяч отдельных голосов жертв Бабьего Яра. Поэтому родилась идея создать перформативном архитектуру, которая трансформируется, удивляет и придает ощущение трепета. Синагога в Бабьем Яру должен объединять людей для коллективного ритуала памяти", – подчеркнул Мануэль Герц.

В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото
В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

"Бабий Яр – урочище, где тысяча немцев убили почти 34 000 евреев – детей и женщин. На глазах у всех. Это место массового убийства, которое мы должны помнить. Чтобы научить молодое поколение по всей планете избегать участия в таких массовых преступлениях сегодня. К сожалению, до сих пор ежедневно на каждом континенте массовые стрельбы разрушают планету. В Кабуле, в Ираке, в Сирии и многих других местах. Бабий Яр должен стать международным центром предотвращения массовых преступлений", – отметил Патрик Дебуа.

На церемонии открытия также присутствовали духовные лидеры Украины, представители разных церквей и конфессий: глава Украинской Греко-Католической Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Блаженнейший Святослав; главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман (Всеукраинский еврейский конгресс) председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк.

В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото
В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

"Мы не имеем права забывать о страшной трагедии Холокоста, о жертвах и тех, кто потерял в ней своих близких. Мемориализации в нашем государстве геноцидов, которые случались на территории Украины, станет должным и достойным способом памяти невинных жертв тоталитарных режимов и исцеления народной памяти. Мы также должны помнить и чтить подвиг тех украинцев, кто помогал евреям выжить, спасал ценой собственной жизни. Эти люди – Праведники, они дали нам пример жертвенности, отваги и любви к ближнему", – отметил глава Украинской Греко-католической Церкви, председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Блаженнейший Святослав (Шевчук).

В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

"Наша обязанность – заботиться о людях, которые посещают Бабий Яр, чтобы почтить память и помолиться за покой родных и всех, кто погиб в трагедии Холокоста. Открытие именно здесь, в Бабьем Яру, где всего за два дня были расстреляны почти 34 000 евреев, символической синагоги, места для размышлений и молитвы, является проявлением принадлежащей им памяти и уважения. Важно, что мы открываем эту синагогу, как символ возрождения памяти уничтожаемых нацистами евреев, именно в День памяти украинский, спасали евреев во время Второй мировой войны, которые помогли им пережить те страшные времена", – подчеркнул Моше Реувен Асман, главный раввин Киева и Украины (Всеукраинский еврейский конгресс).

Место для размышлений – символическая синагога – расположена в Бабьем Яру, рядом с памятником "Менора", у склона оврага, традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

Сооружение, подобно книге открывается и закрывается, украшенная узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционная роспись старинных синагог в Западной Украине, уничтоженных во время Второй мировой войны и Холокоста. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Изготовлена она из столетней древесины дуба, который собирали из старых заброшенных сооружений из разных уголков Украины, что символизирует связь прошлого с будущим.

В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

Напомним, в этом году 14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Эту официальную дату установила отдельным постановлением Верховная Рада в начале 2021 года.

Праведниками называют людей нееврейского происхождения, спасавших евреев во время Второй мировой войны и Холокоста, часто рискуя собственной жизнью.

После войны 2659 жителей Украины, чьи подвиги были задокументированы и зафиксированы спасенными или их родными, были удостоены звания Праведников народов мира от Израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем. 18 из них еще живы. По количеству Праведников народов мира Украина занимает 4 место среди 51 стран мира. Хотя украинцев, которые спасали евреев, было значительно больше. Основной этап сбора информации о подвигах Праведников пришелся на период, когда история Холокоста в СССР подвергалась политике забвения и искажения. К сожалению, многие из этих историй подвига остаются неизвестными до сих пор.

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