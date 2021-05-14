В День памяти украинцев, которые спасали евреев, в Бабьем Яру открыли синагогу. Фото

14 мая Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем открыли в Бабьем Яру символическую синагогу – Место для размышлений.

Церемония была приурочена ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Открытие состоялось при участии чиновников, религиозных лидеров, послов, культурных и общественных деятелей, праведников и их родственников, передает пресс-служба учреждения.

Ермак на церемонии открытия символической синагоги подчеркнул, что сегодня важно почтить память о людях, погибших в Бабьем Яру, и поблагодарить тех, кто спасал их, рискуя собственной жизнью.

"К сожалению, слово "война" и война как таковая не исчезли из нашей жизни. Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира. И сказать слова благодарности тем, кто сегодня приложил усилия и сделал возможным открытие этого места для размышлений. Места, куда будут приходить киевляне, гости нашего города, чтобы вспомнить, что произошло в Бабьем Яру, чтобы вспомнить героев, чтобы вспомнить Праведников мира. Я хотел бы поблагодарить и сказать, что государство сделает все, чтобы мемориал в Бабьем Яру стал грандиозным, одним из величайших музеев, местом памяти в мире", – сказал он.

Ермак также передал слова благодарности и уважения от президента Владимира Зеленского и сообщил, что глава государства подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для Праведников, украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

Шмыгаль со своей стороны отметил, что место для размышлений в виде символической синагоги является "большим шагом на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны".

"Это знаковое событие является наглядным свидетельством того, что в украинском общественном сознании утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни и признание ответственности и памяти, которые будут способствовать построению свободного демократического общества в нашей стране. Важно, что именно здесь, непосредственно в месте трагедии и в месте отдыха погибших, открыто символическую синагогу, где каждый сможет духовно вспомнить погибших. Украинское государство является истинным, настоящим общим домом для всех национальностей, религий и традиций, среди которых иудаизм занимает почетное место. Убежден, что мемориальная синагога станет святым местом, и духовного единения и братского диалога", – сказал политик.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что возрождение национальной памяти начинается с переосмысления тех мест, которые в советские времена преднамеренно и сознательно маскировались под места развлечений, отдыха, рекреации, забывая, что на самом деле случилось.

"Так случилось и здесь, с Бабьим Яром. Теперь мы возвращаемся к этой мемориализации, которую на протяжении многих лет советского господства умышленно искореняли с нашего сознания", – отметил Ткаченко.

В мероприятии также принял участие архитектор, профессор Базельского университета, автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яру Мануэль Герц и президент французской организации "Яхад-ин Унум", председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", римско-католический священник , отец Патрик Дебуа.

"В Бабьем Яру были убиты больше людей, чем где-либо на планете. Ответом на это ужасное преступление могла бы стать хмурая и минималистичная архитектура, традиционная для мемориалов Холокоста. Однако я уверен, что монументальный и статический подход противоречит десяткам тысяч отдельных голосов жертв Бабьего Яра. Поэтому родилась идея создать перформативном архитектуру, которая трансформируется, удивляет и придает ощущение трепета. Синагога в Бабьем Яру должен объединять людей для коллективного ритуала памяти", – подчеркнул Мануэль Герц.

"Бабий Яр – урочище, где тысяча немцев убили почти 34 000 евреев – детей и женщин. На глазах у всех. Это место массового убийства, которое мы должны помнить. Чтобы научить молодое поколение по всей планете избегать участия в таких массовых преступлениях сегодня. К сожалению, до сих пор ежедневно на каждом континенте массовые стрельбы разрушают планету. В Кабуле, в Ираке, в Сирии и многих других местах. Бабий Яр должен стать международным центром предотвращения массовых преступлений", – отметил Патрик Дебуа.

На церемонии открытия также присутствовали духовные лидеры Украины, представители разных церквей и конфессий: глава Украинской Греко-Католической Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Блаженнейший Святослав; главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман (Всеукраинский еврейский конгресс) председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк.

"Мы не имеем права забывать о страшной трагедии Холокоста, о жертвах и тех, кто потерял в ней своих близких. Мемориализации в нашем государстве геноцидов, которые случались на территории Украины, станет должным и достойным способом памяти невинных жертв тоталитарных режимов и исцеления народной памяти. Мы также должны помнить и чтить подвиг тех украинцев, кто помогал евреям выжить, спасал ценой собственной жизни. Эти люди – Праведники, они дали нам пример жертвенности, отваги и любви к ближнему", – отметил глава Украинской Греко-католической Церкви, председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Блаженнейший Святослав (Шевчук).

"Наша обязанность – заботиться о людях, которые посещают Бабий Яр, чтобы почтить память и помолиться за покой родных и всех, кто погиб в трагедии Холокоста. Открытие именно здесь, в Бабьем Яру, где всего за два дня были расстреляны почти 34 000 евреев, символической синагоги, места для размышлений и молитвы, является проявлением принадлежащей им памяти и уважения. Важно, что мы открываем эту синагогу, как символ возрождения памяти уничтожаемых нацистами евреев, именно в День памяти украинский, спасали евреев во время Второй мировой войны, которые помогли им пережить те страшные времена", – подчеркнул Моше Реувен Асман, главный раввин Киева и Украины (Всеукраинский еврейский конгресс).

Место для размышлений – символическая синагога – расположена в Бабьем Яру, рядом с памятником "Менора", у склона оврага, традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

Сооружение, подобно книге открывается и закрывается, украшенная узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционная роспись старинных синагог в Западной Украине, уничтоженных во время Второй мировой войны и Холокоста. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Изготовлена она из столетней древесины дуба, который собирали из старых заброшенных сооружений из разных уголков Украины, что символизирует связь прошлого с будущим.

Напомним, в этом году 14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Эту официальную дату установила отдельным постановлением Верховная Рада в начале 2021 года.

Праведниками называют людей нееврейского происхождения, спасавших евреев во время Второй мировой войны и Холокоста, часто рискуя собственной жизнью.

После войны 2659 жителей Украины, чьи подвиги были задокументированы и зафиксированы спасенными или их родными, были удостоены звания Праведников народов мира от Израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем. 18 из них еще живы. По количеству Праведников народов мира Украина занимает 4 место среди 51 стран мира. Хотя украинцев, которые спасали евреев, было значительно больше. Основной этап сбора информации о подвигах Праведников пришелся на период, когда история Холокоста в СССР подвергалась политике забвения и искажения. К сожалению, многие из этих историй подвига остаются неизвестными до сих пор.