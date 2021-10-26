В Дарницком районе Киева стартовал пилотный проект безбарьерного передвижения для маломобильных групп населения – Маленко

Чтобы создать комфортные условия для перемещения маломобильных групп населения в Дарницком районе начал работать пилотный проект безбарьерного передвижения. В рамках проекта пандусы и съезды сделают доступными.

Об этом сообщил в сети Facebook депутат Киевского городского совета Григорий Маленко. Он также призвал всех дарничан приобщаться к качественным изменениям в их районе.

"В некоторых местах высота бордюрного камня – пять сантиметров. Поэтому совместно с депутатским корпусом и общественностью уже был подготовлен ряд обращений к Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации с соответствующим перечнем объектов, нуждающихся в ремонте и дополнительном оснащении", – подчеркнул. Григорий Маленко.

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Депутат добавил, что Дарницкая РГА рассмотрела перечень предлагаемых объектов, и в ближайшее время приступит к работе по снижению бортового камня тротуаров и пешеходных дорожек.

"Прошу всех дарничан приобщаться к качественным изменениям в нашем районе. Для этого необходимо сделать фото и указать адреса объектов, которые в дальнейшем необходимо включить в список безбарьерности, и передать Дарницкой РГА на проработку", – отметил Григорий Маленко.

Первая очередь реализации проекта будет происходить по следующим адресам:

– ул. Анны Ахматовой, 35/37;

– начиная с просп. Петра Григоренко, 22/20 к ул. Анны Ахматовой, 32/18;

– ул. Драгоманова, 7 до ул. Драгоманова, 1-л;

– ул. Драгоманова, 8 – ул. Драгоманова, 4а;

– просп. Петра Григоренко, 36;

– ул. Ревуцкого, 15;

– ул. Харьковское шоссе, 121, 176-г.