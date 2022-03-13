В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных граждан, убитых оккупантами. Видео 18+

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В Буче Киевской области 67 погибших мирных граждан похоронили в братской могиле. Их убили российские оккупанты.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В своем Telegram-канале он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Людей похоронили на территории церкви. Некоторых из них даже не удалось идентифицировать.

"Братская могила на территории церкви. В Буче похоронили 67 мирных граждан, погибших от рук российских оккупантов. Некоторых даже не удалось идентифицировать. Это вы называете "освобождением"?" – написал Геращенко.

Видео дня

Он добавил, что на этом месте после войны необходимо установить мемориал памяти жертв русского фашизма.

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