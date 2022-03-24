Успешные контратаки украинских военных лишили войска РФ возможности наступления на Киев – британская разведка

Британские разведчики заявили, что успешные контратаки Вооруженных сил Украины подорвали возможность российским оккупационным войскам реорганизоваться и возобновить наступление на Киев. Украинские подразделения могут окружить россиян в Буче и Ирпене.

Об этом говорится в отчете разведки Британии относительно российского вторжения в Украину, он опубликован на Twitter-странице Министерства обороны страны. В сообщении говорится, что Украина усиливает давление на российские силы к северо-востоку от Киева.

Оккупанты на этом направлении столкнулись со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.

"Украинские силы проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и отбили Макаров и Мощун", – утверждают разведчики.

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Они добавили, что существует реальная возможность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене.

"Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских войск реорганизоваться и возобновить собственное наступление на Киев", – говорится в отчете британской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбросили российских оккупантов еще на 25-35 км востоку от Киева. Теперь вражеская армия на этом фланге находится на расстоянии около 55 км от центра нашей столицы, сообщил представитель министерства обороны США.

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