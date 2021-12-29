"Укрзалізниця" запустила прямые поезда из Василькова в Киев
Сегодня утром запустили прямые ежедневные поезда из Василькова в Киев. Впервые за 26 лет столица наконец-то соединена с одним из ключевых городов многомиллионной киевской агломерации.
Наша команда начала воплощать этот проект летом – в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы – и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту.
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Для досягнення цього результату електрифіковано 11 км колій, модернізовано 4 залізничні переїзди, збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків. Усе це — частина важливого для Київщини проєкту Kyiv City Express. Нагадаю, що у рамках нього наразі триває проєктування станцій і платформ. Таким чином, разом з новим рухомим складом, отримаємо також і нову залізничну інфраструктуру.
Ми конкретними діями показуємо, як президентська програма "Велике будівництво" може швидко змінювати комфорт наших щоденних подорожей.
Однак ця історія — лише частина тих змін, які вже можуть спостерігати українці у різних куточках країни.
▪ Сьогодні Укрзалізниця запустила модернізований електропоїзд на маршруті Бахмут — Харків — Бахмут. Його відремонтовано власними силами на базі ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Електропоїзд має 8 вагонів, у яких встановлено крісла з покращеними ергономічними властивостями, змонтовано сучасне освітлення, системи звукового та візуального оповіщення пасажирів. Ми нарешті створюємо комфортне залізничне сполучення між ключовими східними регіонами: Харківською та Донецькою областями.
▪ Уже завтра у перший рейс з оновленими вагонами вирушить поїзд № 229 Київ — Ужгород. Минулого тижня Укрзалізниця отримала 5 нових вагонів купе, придбаних за кошти держбюджету. А сьогодні — ще 5 нових СВ вагонів.
▪ Як і обіцяли, протягом листопаду-грудня цього року ми придбали та запустили 3 нових дизель-поїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (так звані ДПКр-3):
— "Дунайський експрес", який курсує за маршрутом Одеса — Ізмаїл;
— "Слобожанський експрес": Харків — Суми — Ворожба — Харків та Харків — Попасна — Харків;
— "Буковельський експрес": Львів — Ясіня — Львів.
Нагадаю, що у складі дизель-поїздів 3 вагони, які сумарно розраховані на 170 місць. Поїзд пристосований для перевезення маломобільного населення, а також здатен досягати максимальної швидкості 140 км/год.
Я впевнений, що українці бачать і підтримують нові зміни. З кожним місяцем якісних системних змін ставатиме більше — як і пасажирів, які обиратимуть послуги української залізниці.
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