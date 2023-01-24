Украинцы удивили мир своим героизмом, но для победы нам нужно оружие, – Кличко на встрече с группой старших советников Конгресса США

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с группой старших советников Конгресса США. Этот визит накануне начала подготовки бюджета США на 2024 год очень важен.

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О встрече сообщили в пресс-центре городского головы.

Старшие советники, имеющие десятилетие опыта проведения экспертизы и представители "мозгового центра" Конгресса США, влияют на формирование политики США в отношении Украины. Важность визита обусловлена изменениями в составе Конгресса США. В условиях же российской агрессии важно сохранить двухпартийную поддержку Украины американскими партнерами.

Возглавил делегацию президент Американского совета внешней политики, влиятельный республиканский стратег Герман Пирчнер (автор книги "После Путина"). В составе делегации также – старший советник Комитета по международным отношениям Сената США Анна Тобурн, старший советник Хельсинкского комитета Конгресса США Алекс Тирски, основатель и президент Центра медиаисследований Л. Брент Бозел III, бывший заместитель министра обороны и член Консультативного совета Американского совета внешней политики -младший, директор по внешним связям Американского совета внешней политики Энни Свинген, старший научный сотрудник по Европе и Евразии Американского совета внешней политики Э. Вейн Мэри, директор Вашингтонского офиса Центра американо-украинских отношений (CUSUR) Николай Грицковян, старший научный сотрудник по внешней политике США в Американском совете внешней политики Лоуренс Дж. Хаас.

Старших советников Конгресса США, в частности, интересовало, как Кличко видит восстановление Украины после завершения войны, в каких отраслях на муниципальном уровне необходимо продолжить преобразование, также затронули вопросы текущей внутренней ситуации в Украине и необходимой поддержки нашего государства.

“США – – стратегический партнер Украины. Военная и экономическая помощь, которую мы получаем от вашей страны, позволяет Украине эффективно бороться против российской агрессии. В основе этой помощи – крепкая двусторонняя поддержка, которую имеет Украина в Конгрессе США. Благодаря этому были приняты беспрецедентные по объемам пакеты военной и экономической помощи, которую Украина получила в прошлом году и продолжает получать, сказал – Кличко. – Мы не должны дать возможность пути получить передышку, перегруппироваться и ударить снова. Его цель не изменилась. Кремлевская орда хочет уничтожить украинское государство и целенаправленно осуществляет геноцид украинцев. Поэтому нашей победе над российскими захватчиками нет альтернативы, у нас нет права на поражение. Когда я говорю "мы", то имею в виду Украину и наших партнеров, в первую очередь – США, – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина сражается не только за свою свободу, независимость и демократический выбор. На полях битвы в Украине разрешается будущее Европы. Поэтому только общая победа может обеспечить стабильность, мир и благополучие европейского континента и мира в целом.

“Наша борьба – – это и вклад в безопасность Соединенных Штатов. Я хочу подчеркнуть еще раз – мы искренне благодарны США и нашим другим западным друзьям за практическую поддержку украинского народа в войне против российского агрессора. Мы осознаем, что эта поддержка требует значительных усилий от наших партнеров. Впрочем, следует понимать, что борьба против российских варваров потребует дополнительных усилий как от Украины, так и от ее союзников. Поэтому призываем наших друзей понять важность усиления поддержки Украины именно сейчас. Это касается увеличения поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, еще более строгих санкций против России. Украинцы удивили мир своим героизмом. Но для победы нам нужно оружие!", – подчеркнул Виталий Кличко.