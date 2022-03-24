Украинские военные освободили село Лукьяновка на Киевщине: эксклюзивные подробности

Украинские военные в четверг, 24 марта, освободили от российской армии поселок Лукьяновка в Киевской области. Бой с оккупантами длился около пяти часов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Кроме того, в нашем распоряжении появилось видео из освобожденной Лукьяновки. Видео 18+ доступно на Youtube.

"Хотели нашей земли – получайте! Все будет Украина!" – говорит военный на видеозаписи.

Видео дня

На кадрах показаны разрушения в городе после боев и уничтоженную технику российских войск. Одной из групп, которая освобождала поселок, было спецподразделение "Тор". Только ее представителями было ликвидировано двух оккупантов, еще четыре получили ранения. Также ими было уничтожено два вражеских танка.

Украинский военный, заместитель главы Кировоградского облсовета Дмитрий Линько на своей странице в Telegram сообщил, что всего в результате успешной операции по освобождению Лукьяновки было ликвидировано 40 российских солдат, подорвано три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ украинские военные забрали себе в качестве трофея.

По его словам, один из пленных оккупантов рассказал, что в городе находились около 200 россиян, часть из которых сбежала.

"Добровольческие подразделения занимают другие села Барышевского района. Мы наступаем по всей линии фронта.. Наступаем успешно и это сильно подбадривает наши войска", – сообщил Линько.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

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