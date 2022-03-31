Украинские водители показали, как проезжают заминированный оккупантами участок дороги на Бородянку. Видео

Юрий Сергиенко
Кияни
1 минута
Украинские водители показали, как проезжают заминированный оккупантами участок дороги на Бородянку. Видео

В сети появилось видео, как возле Бородянки Киевской области гражданские автомобили преодолевают заминированный участок дороги. Российские оккупанты установили там противотанковые мины.

На обнародованных кадрах видно, что дорога полностью перекрыта ТМ 62М. Впрочем, легковые автомобили могут проехать этот участок, хотя это очень опасно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заминированный участок дороги.

Водителям, как видно на кадрах, приходится медленно проезжать буквально над минами.

Видео дня
Заминированная дорога.

Отметим, что Бородянка временно захвачена российскими солдатами.

Водители на свой страх и риск проезжают через мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ освободили от оккупантов Ирпень в Киевской области. Однако город еще продолжают обстреливать россияне.

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