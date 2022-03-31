Украинские водители показали, как проезжают заминированный оккупантами участок дороги на Бородянку. Видео

В сети появилось видео, как возле Бородянки Киевской области гражданские автомобили преодолевают заминированный участок дороги. Российские оккупанты установили там противотанковые мины.

На обнародованных кадрах видно, что дорога полностью перекрыта ТМ 62М. Впрочем, легковые автомобили могут проехать этот участок, хотя это очень опасно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водителям, как видно на кадрах, приходится медленно проезжать буквально над минами.

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Отметим, что Бородянка временно захвачена российскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ освободили от оккупантов Ирпень в Киевской области. Однако город еще продолжают обстреливать россияне.

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