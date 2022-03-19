Украинская Мадонна: киевские медики спасают мать, закрывшую своим телом ребенка во время обстрела. Фото

В украинской столице Киеве спасают молодую девушку, которая вместе с двухмесячной дочерью попала под обстрел российских оккупантов. Она закрыла собой ребенка, а сама получила ранения.

Девушку по имени Ольга уже прозвали украинской Мадонной. Ее фото из больничной палаты в бинтах и крови опубликовала в Twitter журналистка Анастасия Лапатина.

На кадре девушка с перебинтованной головой и ранениями на лице кормит грудью своего ребенка. Как сообщила журналистка, лечение мать с дочерью проходят в киевской больнице "Охматдет".

Видео дня

"Эта женщина, Ольга, прикрыла своим телом свою месячную дочку во время обстрела в Киеве и в результате получила тяжелые ранения. Ребенок не пострадал. Сейчас семья находится на лечении в "Охматдете", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 16 на 17 марта российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Били по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате обстрела погибла женщина – она прикрыла телом свою 4-летнюю дочь.

С начала войны в Украине Россия уже убила более ста маленьких украинцев. По данным Офиса генпрокурора Украины, ежедневно под обстрелами в Украине погибают не менее 5 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!