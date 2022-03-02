В Киеве оккупанты ударили авиацией по железнодорожному вокзалу, где находятся тысячи женщин и детей

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Вечером среды, 2 марта, в Киеве произошел сильный взрыв. Его эпицентр – между гостиницей Ibis и Южным железнодорожным вокзалом, в районе подземного перехода.

В пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили в Telegram, что российские террористы нанесли авиационный удар по вокзалу, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется, движение поездов продолжается.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, ударом ракеты разорвало крупную теплотрассу. Часть Киева может остаться без отопления.

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Менее чем в километре от Южного вокзала находится Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля оккупанты обстреляли баллистическими ракетами пристоличные Бровары. В результате ранения получили шесть человек.