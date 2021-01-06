Трассу под Киевом начало засыпать снегом. Видео

В Киевской области в среду, 6 января, местами начал выпадать обильный снег.

Как сообщает областная патрульная полиция, засыпает трассу Киев-Ковель (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Водителей предупреждают быть максимально внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. По возможности рекомендуют отказаться от поездок на собственном автомобиле и пересидеть непогоду дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Рождество, 7 января, ожидается дождливая погода, возможен мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

Из-за осадков на дорогах будет гололедица, водителям стоит быть крайне внимательными и осторожными.