'Титушки', взрывы и депутатская 'крыша': как рейдерили рынок 'Столичный'

"Рынок" Столичный "возобновляет работу в рамках закона", – эта цитата так называемого директора крупнейшего продовольственного рынка Украины Сергея Головни сегодня, 24 мая, разлетелась по украинским СМИ в контексте очередной истории с рейдерством вокруг предприятия. Вот только никто из журналистов не упомянул, что "работа в рамках закона" в представлении господина Головни заключается во вторжении на территорию предприятия почти сотни вооруженных "титушек", порче имущества предприятия и остальных "бонусах" обычного рейдерского захвата. Не указали авторы отбеливающих рейдеров публикаций и то, что на "Столичном" "директора" Головню в глаза не видели ни разу. А конфликт между акционерами рынка до сих пор решается в судах.

Впрочем, похоже, миноритарным акционерам предприятия надоело ждать результатов суда, или они просто не уверены в том, что Фемида встанет на их сторону – поэтому на "Столичном" на рассвете начались настоящие "маски-шоу".

Что же произошло на главном сельхозрынке страны, кто стоит за рейдерами, а также почему за предприятие идет такая ожесточенная война – читайте далее.

Около 6 утра крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине "Столичный" посетили незваные "гости": около 70 крепких парней ворвались на территорию рынка и захватили два павильона.

"Сегодня состоялась попытка рейдерского захвата двух павильонов – "Овощи-фрукты" и "Мясо-рыба" рейдерами, которые с самого утра с болгарками с помощью "титушек" ворвались на территорию рынка и захватили помещения. Они портили имущество, поджигали, выбивали двери... Были даже слышны взрывы", - рассказывает заместитель директора рынка по работе с арендаторами Дмитрий Долгушевский.

На момент начала рейдерского захвата работников "Столичного" на работе еще не было – рабочий день у них начинается позже. А арендаторы – фермеры, которые реализуют на рынке свою продукцию – только начинали сходиться. Поэтому, к счастью, пострадало лишь имущество предприятия – о раненых и травмированных людях пока неизвестно. Хотя те, кто воочию увидел, как начинается "работа в правовом поле", безусловно, сильно всполошились.

В течение нескольких часов на месте происшествия работали оперативники Национальной полиции Украины и взрывотехники. Из-за проведения следственных действий, описания повреждений имущества рейдерами и опасности взрыва все это время доступ к павильонам, которые стали мишенью рейдеров, был заблокирован. А работа в них – приостановлена.

"Произошла попытка рейдерского захвата у законного арендатора – ООО "Продовольственный хаб Столичный". Он работает в павильоне по договору, до сих пор действующему. Его никто не разрывал, не обжаловал. Никаких сообщений по этому поводу не было", - утверждает Долгушевский.

Представители администрации, несмотря на длительные тяжбы между акционерами "Столичного" и предыдущие прецеденты с юридическими попытками "отрейдерить" рынок со стороны миноритарных акционеров, все же не ожидали такого дерзкого нападения.

И тем более не ожидали, что рейдерский захват будет сопровождать (а может – даже руководить им) депутат Киевсовета от "Батьківщини" Виталий Нестор.

"На момент вторжения "титушек" меня на месте не было. Кто ими руководил – я не видел. Но когда я уже приехал на место, когда мы вызвали полицию – здесь были люди, которые назвались представителями компании" Оилси" (компании, которая неоднократно фигурировала в попытках рейдерского захвата рынка "Столичный" и связана с нашими "оппонентами"). Был также некий Кирюшин, который заявлял, что является представителем рынка "Столичный". Были какие-то другие лица. Был также частный исполнитель Потапченко. А еще с ними были два представителя "Батьківщини". Один из них – депутат Киевсовета Виталий Нестор. У меня сложилось впечатление, что именно ему подчинялись все эти люди. И именно он очень сильно мешал работать полиции. В частности, когда полицейские пытались задержать "титушек" или хотя бы установить их личности", - утверждает Долгушевський.

Именно депутат Нестор активно вмешивался, когда полицейские потребовали от "титушек" предъявить удостоверения личности. Вместе с еще одним человеком (по нашей информации, он тоже может быть партийцем "Батьківщини"), Нестор также мешал правоохранителям задержать нападавших.

На месте происшествия "засветился" даже соратник Тимошенко, экс-кандидат в мэры столицы Алексий Кучеренко. По словам очевидцев, он пытался давить на правоохранителей.

Вероятно, такая "активность" бютовцев может объясняться связью миноритарных акционеров, в частности, основателей компании "Столица Групп", с этой политсилой.

"Это рейдерская схема "Столицы Групп", которая пытается любым способом установить контроль над обществом, над недвижимым имуществом. И бредовые заявления Головни, которые так активно и синхронно ретранслируются в СМИ – часть этой схемы", - добавляет он.

При этом непонятным остается, какое формальное основание рейдеры выбрали для захвата предприятия.

По словам представителей администрации рынка, Сергея Головню, который сегодня называет себя настоящим директором рынка, на предприятии никогда никто не видел. А судебное решение, которым его якобы восстановили в должности руководителя "Столичного", сейчас проходит обжалование в Апелляционном суде города Киева, который приостановил действие решения суда первой инстанции. Поэтому "возвращение законного директора" пока как причина событий вряд ли проходит.

Впрочем, если о Сергее Головне – "директоре" "Столичного" - до сих пор мало кто знал, о Сергее Головне, давно и тесно связаном с миноритарными акционерами предприятия, в медиа можно найти немало интересного. В частности, именно его обвинял в угрозах черниговский блоггер Игорь Стах, который разбирался в закулисье местного политикума и в частности – партии "Батьківщина". К тому же, Головня уже успел "засветиться" на видео рейдерского захвата ТРЦ "Магеллан".

Так же непонятным, и даже противозаконным выглядит присутствие на рынке частного исполнителя Потапченко.

"Потапченко нас убеждал, что проводит какие-то исполнительные действия. Но на сегодня в Едином автоматизированном реестре исполнительных производств отсутствуют какие-либо исполнительные производства, где фигурировали бы "Оилси" и имущество рынка "Столичный". Более того: по обращению миноритарного акционера сегодня продолжается производство по делу о банкротстве рынке, поэтому любые исполнительные действия по умолчанию незаконны", - объясняет Долгушевский.

Он уверяет: настоящая администрация рынка будет продолжать отстаивать свои права и предприятие – и действовать при этом исключительно в рамках закона.

Напомним, конфликт между акционерами рынка "Столичный" Александром Стельмахом и Владой Молчановой продолжается уже несколько месяцев. Миноритарный акционер пытается получить контроль над предприятием как через суды, так и путем реализации традиционных рейдерских схем с "решениями" судов из небольших городков, вмешательством в реестры права собственности, привлечением "черных нотариусов" и ряда соглашений о продаже или аренде имущества рынка, которое переписывается этими "нотариусами" на подконтрольную рейдерам фирму.

До сих пор все эти попытки оставались безрезультатными, ведь каждый раз в дело вмешивалась "антирейдерская комиссия" при Минюсте, которая отменяла противоправное внесение изменений в госреестры. Поэтому рейдеры даже прибегли к давлению на министра юстиции Дениса Малюську: под здание министерства зачастили активисты якобы от "Правого сектора" с требованием фактически отдать рынок рейдерам. А однажды они даже приехали под дом Малюськи и учинили там беспорядок, сильно напугав как семью министра, так и его соседей.

Параллельно по иску миноритарных акционеров был начат судебный процесс по признанию "Столичного" банкротом – несмотря на то, что после увольнения из администрации ее ставленников и прихода новой администрации предприятие наконец начало выбираться из долговой ямы и зарабатывать деньги, которые больше не выводились со счетов рынка на счета "своих" компаний за якобы оказанные услуги. В результате уже за первый год после того, как подконтрольная миноритарным акционерам администрация была отстранена, прибыли рынке выросли на четверть, примерно на столько же снизились расходы. Операционная же прибыль увеличилась более чем в 6 раз!

Сейчас отдельным "яблоком раздора" стал павильон "Овощи-Фрукты", который 24 мая и пытались захватить рейдеры. На него якобы в счет погашения уже выплаченного долга рынка "Столичный" в размере около 10 млн гривен претендовала близкая к миноритарным акционерам компания "Спецстрой-Монолит". Благодаря вмешательству недобросовестных государственных регистраторов, эта компания ненадолго стала "владельцем" павильона в государственном реестре прав собственности – и тут же "продала" этот объект компании "Оилси". И хотя эти изменения в реестре были отменены Минюстом, "Оилси" считает себя законным владельцем построенного на средства "Столичного" павильона, рыночная стоимость которого – более 300 миллионов гривен.

Сейчас противостояние вокруг "Столичного" продолжается. И какие формы оно может получить уже завтра – сегодня не знает никто. Кроме, разве, самых рейдеров, которые любой ценой хотят завладеть предприятием.