Столичные власти сделала все, чтобы тарифы для киевлян не поднимались, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти сделали все возможное для того, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения в этом отопительном сезоне не выросли. Город заранее закупил газ и заключил меморандум с правительством и "Нафтогазом".

В интервью телеканалу "Прямой" глава города отметил, что голубого топлива в столице достаточно. Что касается меморандума, то, по словам Кличко, с его исполнением непростая ситуация по всей стране.

Многие поставщики газа отказываются поставлять газ по тем ценам, которые оговорены в меморандуме, в частности – для бюджетной сферы, поэтому в некоторых регионах складывается критическая ситуация, сказал Кличко.

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"По тарифам для населения в Киеве – мы сделали все для того чтобы они не выросли. Это стоит бюджету города больших денег, чтобы компенсировать разницу между ценой для населения и реальной ценой, которая на сегодняшний день есть из-за подорожания газа. Тем не менее, мы понимаем , что люди должны иметь возможность платить по этим ценам", – подчеркнул Кличко.

Напомним, с 23 октября в Киеве приступили к подключению жилых домов к теплу. Уже включено отопление почти в 6 тысячах жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Это – 70%. Также к теплу подключены более 700 домов ОСМД, ЖСК, ведомственных, инвестиционных и других.

В октябре Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в столице и не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду для населения.