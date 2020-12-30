Стало известно, сколько в Киеве устаревших домов

В Киеве насчитывается 2195 устаревших пятиэтажных застроек с 165 529 квартирами, которые называют хрущевками.

Об этом сообщил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий, отметив, что этот жилой фонд не отвечает современным требованиям комфортного жилья.

"В частности, там слишком маленькие площади санитарных узлов, лестничных клеток, отсутствуют лифты. Крайне изношенные инженерные сети, кровли", – уточнил он.

По словам Броневицкого, в хрущевках конструкции внешних стен, оконные проемы не обеспечивают энергосбережение, отсутствуют счетчики.

"Такое жилье требует значительных затрат на ремонт и содержание. По требованию времени мы в проекте генплана предполагаем комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда", – заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.

Переселение жителей устаревшего жилого фонда в Киеве не будет происходить насильно, но заставить выехать их все-таки могут.