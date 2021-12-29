Сотрудники детсада для детей с аутизмом будут пикетировать Кабмин из-за счетов за отопление по бизнес-тарифам

В Киеве сотрудники детского сада для детей с аутизмом "Ребенок с будущим" намерены пикетировать Кабинет Министров из-за "платежей под елку". В детское заведение пришли счета за отопление по тарифу для бизнеса.

Об этом сообщила основательница детского сада для детей с особенностями Инна Сергиенко на своей странице в Facebook.

"Уважаемый Кабинет Министров, вот и к нам в садик для детей с аутизмом пришли счета за теплоносители. Коэффициент 2,68, потому что, согласно постановлению КМУ №1 209, мы и другие центры, созданные родителями, чтобы хоть как-то помочь своим детям , относимся к категории "другие" вместе с ТРЦ. Жаль, что рентабельность у нас разная", - написала Сергиенко.

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Она добавила, что социальный бизнес вынужден решать проблемы, которые не решает государство, но сложившаяся ситуация заставляет задуматься о закрытии детского сада для детей с аутизмом.

"Только я предупреждаю - просто так садик не закрою. Мы с детьми придем к вам - в Кабмин, не поможет - в Верховную Раду, и оставим их вам на пару часов. Посмотрим, как вы будете решать проблемы аутизма, те самые, с которыми мы живем каждый день", - подчеркнула Сергиенко.

В комментариях к посту руководители других детских садов и центров развития детей поддерживают акцию, поскольку им тоже подняли тарифы на отопление.