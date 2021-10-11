СМИ: на Никольской Слободке уже весной появится современная спортплощадка
На Никольской Слободке уже весной может появиться новая современная спортивная площадка, где детей будут тренировать бесплатно. Новый проект представили накануне представители Движения Национального развития "Единая Сила" и столичные спортсмены. Об этом говорится в сюжете телеканала Live.
"Это зона здоровья, а дальше есть кафе, где разливают спиртные напитки прямо на пляже, на зоне здоровья! Может, начнем из развития спорта, а не развития "наливаек" в зоне здоровья. Здесь будет ринг спортивный – ну мы того так хотим – и мэр как чемпион мира по боксу один из первых должен быть за развитие города, за развитие спорта, поэтому в принципе мы очень верим, что мэр поможет нам в развитии современной инфраструктуры. Поэтому с подписями жителей и планами развития Никольской Слободки мы планируем обратиться к Виталию Владимировичу", — рассказал глава "Единой силы" Владимир Нетребенко.
Бесплатно тренировать детей с тяжелой атлетики, боксу и тхэквондо будут профессиональные спортсмены. На презентации они демонстрировали присутствующим свое мастерство и предлагали желающим потренироваться вместе с ними.
"Очень многие дети просто сидят дома и ничего не делают. Просто, как комнатное растение, развиваются. А физически они никак не развиваются. Поэтому, если это все будет на улице, это можно будет показывать, это будет открыто для населения", — заверил тренер по боксу Владислав Бойко.
Местные жители считают, что спортивная площадка хорошо впишется. По их словам, заниматься спортом на берегу Днепра – просто мечта.
Для реализации замысла нужно собрать подписи местных жителей. Ведь только киевлянам решать, каким должен быть их город, отмечается в сюжете.
"Ну конечно же, это здорово. Хотя у меня и девочка, но я бы хотела, чтобы у нее были такие защитники ребята, которые рядом живут, чтобы она не боялась вечером, например, домой возвращаться. Ну и вообще для молодежи это лучше, чем, простите, по подворотням где-то водку пить", — уверена киевлянка Ольга.