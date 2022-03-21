'Склад арты оставил бы котлован на своем месте': экс-военный уличил РФ во лжи об ударе по ТЦ в Киеве

Военный в отставке Дмитрий Попов который живет в 500 метрах от ТЦ, уничтоженного 20 марта российскими оккупантами, уличил во лжи российские пропагандистские СМИ. Они утверждают, что захватчики якобы уничтожили склад боеприпасов для артиллерии, который якобы находился под торговым центром.

Однако это неправда, ведь после ракетного удара был всего один взрыв, не было звуков детонации каких-либо снарядов. Об этом киевлянин написал на своей странице в Facebook.

"Воронка на месте падения небольшая. Склад арты оставил бы котлован на своем месте. Место взрыва не оцеплено войсками. Саперы не работают", – отметил Попов.

При этом экс-военный подтвердил, что оккупанты действительно нанесли удар по спальному району Киева гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Он назвал произошедшее военным преступлением.

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"Была сильная ударная воздушная волна. Вчера мою высотку трясло. Баллов на 6. Я отъехал на метр в кресле без колесиков. Но сначала было землетрясение, через секунду взрыв как от "Калибра", – рассказал киевлянин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 20 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Враги повредили несколько домов и торговый центр, где вскоре вспыхнул пожар.

Под завалами ТЦ в Киеве, куда прилетела российская ракета, спасатели нашли выжившего мужчину.

Мужчина, который опубликовал в сети видео с военной техникой возле ТЦ в Киеве, был задержан правоохранителями. Он извинился за свой поступок, призвав украинцев не повторять его ошибок и не публиковать кадры, которые могут использовать российские оккупанты.

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