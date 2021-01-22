Школы Киева возвращаются к учебе

С понедельника, 25 января, ученики вернутся за парты. Все школы Киева уже готовы к восстановлению учебного процесса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, отметив, что в учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент.

"Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами. А также разработал четкий механизм действий в случае обнаружения вспышек заболевания в учебных заведения", – подчеркнул он.

Мэр отметил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы, или закрывать на карантин отдельные школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, школы и сады сопротивляются украинскому языку, в учреждениях используют лазейки.