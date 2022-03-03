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СБУ задержала предателя, причастного к ракетному обстрелу телевышки в Киеве: в результате удара погибли пять человек. Видео
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Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевизионной вышки в Киеве. Он настойчиво агитировал разбомбить вышку, чтобы остановить трансляцию украинских телеканалов.
Об этом сообщается в Telegram СБУ. В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян, а вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени.
Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам.
"Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", – заверили в спецслужбе.
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