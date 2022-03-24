'Заставляли быть мишенью для снайперов': украинец рассказал об аде, который он пережил в Буче

Украинец, которому удалось выжить в оккупированной рашистами Буче, рассказал о пытках россиянами мирных украинцев. Он с семьей находился в захваченном россиянами городе с 24 февраля по 9 марта и побывал у них в плену из-за попыток помочь другим горожанам.

Мужчина рассказал, что улицы Бучи устланы трупами гражданских жителей. Свою исповедь о пережитом ужасе Антон Кирик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Зачем россияне пытают гражданских в Украине? Кажется, еще вчера я, будучи пилотом GulfStream G200, смотрел с высоты более 12000 метров на кривое и тихое побережье Тивата, а буквально спустя несколько дней – стою на коленях в доме пригорода Киева с руками, перетянутыми проволокой спиной, с тряпкой на голове и облитый бензином. И слушаю разговоры, где меня лучше поджечь, в помещении или на улице", - начал рассказ житель Бучи.

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Он описал ужасы войны, которая пришла в Украину утром 24 февраля. С 5:55 утра, когда Кирик и его семья узнали о нападении России на наше государство, взрывы в его родном городе не утихали ни на минуту. Со временем к бомбардировкам добавились перестрелки на улицах.

Кирик рассказывает, что первые несколько суток его семья вместе с другими бучанцами просидели в подвалах, делясь друг с другом запасами консерв из мирной жизни. Потом оккупанты перебили электричество, коммуникации – и людям пришлось искать, где взять воды, еды и где подзарядить мобильные телефоны.

Мужчина также описал, как горожане пытались спасти из-под российских обстрелов хотя бы маленьких детей.

"На седьмой день войны меня друг попросил вынести маленькую девочку по имени Поля с ее мамой на эвакуацию в город Ирпень. Я забрал их в церкви Вифания и понес маленькую Полю, которой полтора года, на Ирпень. Мы проходили вдоль кучи разбитой и сожженной техники рашистов, по улице Вокзальная. Я пронес малышку через все блокпосты, дальше наш военный на автомобиле довез их до поезда на эвакуацию и все прошло хорошо. Возвращаясь в Бучу я снял на телефон ужас, что произошел с улицей Вокзальная", - написал Кирик .

Он рассказал, как вместе с другом Стасом они взялись на велосипедах развозить бучанцам, сидевшим в подвалах, переданные из городского совета лекарства и детское питание. Рашисты открыли по безоружным мужчинам огонь из автоматов, они чудом уцелели. Убегая от обстрелов, мужчины попали еще и под огонь вражеского снайпера.

К свом семьям в тот день Антону и Стасу вернуться не удалось.

"Мы постучали в дом, попросились пересидеть. У нас все люди напуганы, видят смерти, всем страшно. Еще и по всем СМИ передают что орки переодеваются в гражданских и просят спрятаться. Сначала хозяева нас сказали что не упустят. Мы стояли перед домом и здесь по улице, совсем близко начали стрелять из автоматического оружия. Мы думаем, что это ходили нас добить в той сливной канаве. Выходящий из избы мужчина забежал в нее обратно и закрыл дверь, а мы забежали в погреб и просидели там около полутора часов. . Очень замерзли", - пишет Кирик.

В конце концов, хозяев дома удалось уговорить впустить волонтеров. В этом доме они провели следующие 5 дней.

"Через день, 5 марта, в соседнюю хату зашли российские военные и там сделали базу, загнав БМД во двор. Они нас проверили, посмотрели мой телефон и старший их, увидев видео выгоревшей и разбитой колонны орков, в лице поменялся и стал расспрашивать, где это снималось. Когда я ему ответил, что это в 500 метрах отсюда, он побелел", - пишет Кирик.

Тогда мужчин оккупанты еще не трогали. В это время непрерывно шли бомбардировки и обстрелы. Бучанец рассказывает о разбомбленных домах, о людях, которых вытаскивали из-под завалов. Затем оккупанты велели мужчинам идти через "зеленый коридор" на Ирпень.

"Мы еще больше сомневались, потому что у нас не было никаких сведений, что с нашими семьями... Было принято решение идти. Возможно это было ошибкой... Мы прошли к улице Водопровода вдоль расстрелянных машин с гражданскими людьми. И солдаты российской армии, которые находились во дворе дома 217, в нас стали целиться из оружия и сказали лежать. Мы легли, говоря, что действует зеленый коридор. Они сказали подходить по одному, постоянно держа нас на мушке. Их во дворе было больше двух десятков и там стояла какая-то боевая техника и какие-то военные принадлежности. Меня начали жестко обыскивать и изъяли телефон. Потом бросили в погреб и закрыли двери. Через несколько минут туда бросили и Стаса. Мы поняли что мы в плену", - написал бучанец.

У пленных украинцев рашисты забрали телефоны. А потом стали вызывать на "допросы". Когда прошел допрос у него, Кирик подробно описал.

"Завели в дом под пистолетом и поставили на колени перед старшим, целясь в меня из пистолета, а сзади – из автомата. Меня стали допрашивать, спрашивали, где нацики, кого я знаю и где батальоны Айдар и Азов. Спрашивали, где пленные, где оружие." Для большего устрашения ударили рукояткой пистолета по голове, из меня хлынула кровь из уха. Допрос продолжался еще несколько минут, они по фото моего телефона узнали, что я пилот самолета и за это тоже спрашивали и немного били, после чего меня снова отвели к погребу и закрыли дверь", - описал Кирик.

Где-то через полчаса за Антоном пришли снова. С тех пор своего друга, оставшегося в подвале, он больше не видел.

"Когда я вышел, мне на голову натянули черную тряпку, обмотав вокруг шеи, и завязали проволокой руки за спиной. Стали тыкать в меня автоматом, угрожая меня повесить, порезать и пристрелить. Нагнув, меня куда-то повели. Вели, постоянно угрожая, что мои последние минуты жизни. Завели в какое-то помещение, где было много этих гнид и ударом (от которого пострадала нога) бросили на пол. Это все сопровождалось ударами стволов. Когда я лежал на полу, меня стали поливать бензином, с криками, что сейчас меня поджарят", - описывает мужчина.

Потом его вывели во двор, поставили на колени лицом к стене – и начали бить. Прикладом автомата ему перебили ребра. Оккупанты угрожали вырезать мужчине глаза.

Впоследствии Антона переодели в русскую форму, надели бронежилет без бронепластин, каску с георгиевскими лентами и белые повязки на руки. И отправили вылезти на танк: оккупанты хотели выманить украинского снайпера "на живца". Обещали отпустить, если мужчина сделает то, что ему приказывают.

"Мне приказали что-то поделать с орудием на бронемашине. Я залез и начал максимально тупо себя вести. Я похлопывал по орудию, поднимал рюкзак, лежавший на бронемашине. Потом было срабатывание нашего снайпера, которого они хотели мною вычислить. Я думаю, что снайпер понял, что это переодетый мирный житель и стрелял по броне. Мне в руку попал осколок чего-то, то ли пули, то ли брони, я схватил упакованный сухпай росармии, лежавший на машине и побежавший за сарайчик, за которым ждали рюзьге", - написал Кирик.

Вопреки обещаниям, бучанца во второй раз послали лезть на танк – с первого раза вычислить украинского снайпера оккупанты не смогли. Дальше его заставляли вылезать на другой танк. Перед тем одели в яркую одежду. Однако украинский снайпер больше не среагировал.

"Подошел старший и поставил перед собой. Начал говорить." Слушай меня. Тебя отправили в мою бригаду чтобы расстрелять. Я принял решение использовать тебя по-другому и дать тебе шанс. Ты трижды ушёл из под снайпера, наверное ты святой" . Я сказал, что они обещали отдать Стаса, на что он ответил, что это не в его компетенции. Он отдал приказ солдату провести меня за дом и отпустить", - вспоминает бучанец, добавляя , что в качестве "пропуска" для того, чтобы его не расстреляли по дороге к семье, оккупант посоветовал говорить другим захватчикам, что "работал на углу с "Успехом".

"Очень страшно, что мы, проживая в Буче, привыкли видеть трупы, трупы на улицах, трупы в тележках супермаркетов, куски тел людей. Один из ориентиров был "за трупом налево". А прямо сейчас некому было убрать тела наших гражданских граждан, убитых русскими Ужас - видеть расстрелянные авто с надписью ДЕТИ... В братской могиле возле церкви захоронены 67 неопознанных граждан... А маму с маленьким ребенком похоронили прямо во дворе. Вы не можете представить себе мой ужас и испуг от одной мысли, что со Стасом, у которого ребенку 4 годика", - пишет Кирик, добавляя, что единственной их "виной" была попытка помочь мирным бучанцам, развозя лекарства.

9 марта семье Кирик удалось выбраться из оккупированной Бучи в Киев.

"С нами выехала семья с 10 месячным ребенком и собакой, так мы и ехали, 7 душ, спереди у жены в ногах ехал наш пес. Ради этого нам пришлось выложить всю нашу одежду, чтобы им было место. Ехали из Бучи 9 часов Последнюю машину в колонне подбили, ребята просили тянуть. Нас завезли на площадку автовокзала на Борщаговке, там была теплая еда, и медицинская помощь... Я подошел к спасателю, попросил разрешения его обнять и разрыдался. Россияне для меня больше никогда не будут людьми", - завершил свой рассказ бучанец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче российский оккупант расстрелял мужчину в присутствии его сына.

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