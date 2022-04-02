Россия отвела от Киева 20% подразделений: как изменилась ситуация за сутки. Карта

Страна-агрессор Россия отвела от Киева 20% своих подразделений. Ни на одном направлении в подступах к украинской столице оккупанты не достигли своей цели.

Об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов, передает пресс-служба КГГА. Такова ситуация в Киеве по состоянию на пятницу, 1 апреля.

По словам главы ОВА, враг не просто отходит, а отступает под давлением Вооруженных сил Украины, причем с большими потерями.

"В настоящее время противник отвел от столицы около 20% своих подразделений. Поэтому значительная часть его подразделений остается под Киевом", – подчеркнул он, добавив, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск на Донецкое направление.

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Он отметил, что противник не может проводить наступление одновременно по всем направлениям.

В то же время Жирнов подчеркнул, что опасность для жителей столицы остается. Россияне продолжают наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре Киева.

Ситуация в столице, по словам главы ОВА, сложная, впрочем, она под контролем – работа по наращиванию обороны Киева продолжается, укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения на позициях войск.

В Telegram-канале Вооруженных сил показали карту, как изменилась ситуация в Киевской области 31 марта/1 апреля.

Накануне в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские защитники в Киевской области восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Речь идет про Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавище.

Кроме того, украинские воины освободили от российских захватчиков города Буча, Ирпень, Гостомель.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на планы взять под контроль Киевскую область и дороги на западном направлении, российские оккупанты переоценили свои возможности. ВСУ отбрасывают подразделения противника и освобождают украинскую землю от врага, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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