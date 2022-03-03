Российские оккупанты в Киеве устраивают "минные ловушки": как распознать. Фото

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Российские оккупанты устраивают "минные ловушки" в Киеве. В частности, они были зафиксированы в районе Троещины.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ВІДСІЧ". Выглядят мины как коробки из-под еды на заказ, а взрывчатое вещество сформировано в виде детской игрушки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фиксируются они на бордюрах или в асфальте – монтажной пеной, присыпаются песком.

"Могут накрываться коробками разной формы. Осторожно!!!" – призвали в уведомлении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают убивать мирное население Украины. В Киеве 26 февраля оккупанты прямо посреди дороги расстреляли автомобиль, в котором ехала семья. Погибли родители и средняя дочь.

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