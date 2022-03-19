Российские оккупанты потеряли позиции на подступах к Киеву и обстреляли церковь УПЦ МП. Видео

Российские оккупанты не смогли закрепиться на подступах к столице Украины Киеву. Вместе с тем они обстреляли церковь Украинской православной церкви Московского патриархата в Ирпене.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Сюжет о ситуации в городе опубликовало Военное телевидение Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Враг теряет позиции на подступах к Киеву, но продолжает обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов. После очередного обстрела серьезные повреждения были нанесены храму УПЦ МП в Ирпене", – сказано в сообщении.

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В сюжете также говорится, что вражеским огнем было уничтожено множество жилых домов в городе и других гражданских объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля российские оккупанты разрушили и повредили уже по меньшей мере 28 церквей, мечетей, синагог в шести областях Украины. Подавляющее большинство разоренных святынь – православные храмы.

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