Рейдерский захват 'Столичного':Влада Молчанова открыла 'ящик Пандоры'?

Безнаказанность порождает вседозволенность. Просто сейчас мы можем наблюдать жуткую иллюстрацию этой аксиомы. И не где-то в отдаленном уголке нашей страны, а под Киевом – на рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный".

3 июня предприятие, которое уже около года пытается "отжать" миноритарный акционер рынка, киевская застройщица Влада Молчанова и ее бизнес-партнер, владелец сети "Новус" Раймондас Туменас, пережил очередную атаку. В этот раз рейдеры действовали руками молодых людей, которые называются представителями "Правого сектора" и уже не первый месяц, очевидно, не бесплатно отстаивают интересы Молчановой.

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Сейчас к ним присоединились еще и мужчины военной выправки, в камуфляже, масках и полной амуниции, которые утверждали, что являются "представителями охранной фирмы" и которые могут иметь отношение к полку "Азов".

Пришельцы пытались сформировать впечатление, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Ведь часть из них была одета в бронежилеты и кевларовые каски – такие крайне нужные на передовой и такие фантасмагорические – в мирном пристоличном регионе. А предплечья многих из нападавших украшал желтый скотч. Когдто с таким знаком различия добровольцы шли в бой. Сейчас же его осквернили те, кто с желтым скотчем пошел совершать преступление.

Третью группу титушек составили молодые люди, которых микроавтобусами привезли из Черкащины. В отличие от так называемых "патриотов", они не скрывали: на "Столичный" их привело желание подзаработать. Не на камеру они признавались журналистам: за участие в штурме рынка им пообещали заплатить по 2000 гривен.

Собственно штурм начался с самого утра 3 июня. Молодые люди, часть из которых, очевидно, была вооружена, с помощью топоров и палок ворвались на территорию рынка. С собой они притащили даже БРДМ, которым грозились выломать дверь павильона, где, помимо прочего, находятся и кабинеты администрации "Столичного".

Сделать это им не дала полиция, которую вызвали законные владельцы рынка. Впоследствии в поддержку полицейским приехали даже бойцы Национальной гвардии.

Вандализм и порча имущества предприятия и арендаторов рынка, столкновения с правоохранителями, в ходе которых трое полицейских были травмированы, взрывы петард и нападения на журналистов, которые фиксировали происходящее – так, под патриотическими лозунгами и якобы из любви к Украине, действуют сейчас рейдеры.

Вероятно, ведомые той же "большой любовсью" они, как жаловались впоследствии предприниматели "Столичного", мародерили торговые точки, блокировали въезд на территорию рынка автомобилей со скоропортящимися товарами, не давали людям спокойно работать – предприниматели были вынуждены продавать свой товар просто на обочине дороги, за пределами территории предприятия.

И, похоже, нападавшие были полностью уверены в собственной безнаказанности. На призывы полицейских остановиться и не совершать противоправных действий молодые люди отвечали нецензурной бранью, поливали правоохранителей слезоточивым газом, отказывались покинуть территорию рынка или хотя бы предъявить сотрудникам МВД документы.

А ночью, воспользовавшись тем, что нацгвардейцы и большая часть полицейских разъехалась – рейдеры таки захватили рынок, забаррикадировали все въезды – и объявили, что теперь на "Столичном" будут устанавливать собственные порядки "законные владельцы", с которыми всем предпринимателям придется заключать новые договора.

Сейчас рынок до сих пор находится под контролем ставленников Молчановой и Туменаса – несмотря на все судебные процессы, которые продолжаются, несмотря на судебное обременение, запрещающее совершать любые действия в отношении предприятия и принадлежащего ему имущества, несмотря на то, что работники рынка понесли и материальные, и моральные убытки в результате устроенного "патриотами" "маски-шоу".

Наглость, с которой действовали рейдеры на "Столичном", поразила даже тех, кто точно знает, как в Украине в последнее время "решают корпоративные конфликты". И беспомощность, которую продемонстрировали полицейские, которые практически ничего не сделали, чтобы остановить произвол, стала одной из ключевых причин, по которым нападавшие действовали настолько вызывающе.

Частично ответственность за то, что в пригороде Киева на крупнейшем рынке сельхозпродукции в Украине титушки и их "работодатели" устроили филиал Сомали, лежит и на министре юстиции Денисе Малюське. Потому что с одной стороны он вроде бы встал на сторону законных владельцев и антирейдерская комиссия при Минюсте несколько раз отменяла неправомерные внесения изменений в реестр права собственности по объектам недвижимости "Столичного". А с другой – когда от митингов под министерством так называемые "патриоты" с "Правого сектора" перешли к пикетированию дома Малюськи и запугиванию его семьи, министр ограничился написанием поста в Фейсбуке. Хотя должен был написать заявление в полицию.

В результате вся страна сейчас наблюдала, как толпа вооруженных людей при поддержке отдельных партийцев ВО "Батькивщина" (они "засветились" на "Столичном" во время предыдущей атаки в конце мая ) практически в режиме онлайн отжимала бизнес у законных владельцев. При этом даже полиция откровенный рейдерский захват в комментариях журналистам стыдливо назвала "корпоративным конфликтом".

"Корпоративный конфликт", а другими словами – рейдерские атаки на "Столичный" начались около года назад, когда мажоритарный акционер Александр Стельмах инициировал проведение аудита на предприятии, с которого в течение нескольких лет не получал ни копейки прибыли. В ходе аудита выяснилось, что администрация, подконтрольная миноритарному акционеру рынка Владе Молчановой, систематически выводила на "свои" фирмы деньги со счетов предприятия, загнала его в долги и практически довела до банкротства.

Результаты аудита привели к смене администрации рынка. И новое руководство взялось выплачивать искусственно сформированные долги и выводить рынок из глубокого кризиса.

Однако потеря практически единоличного контроля за "Столичным" очень не понравилась Молчановой. И она взялась атаковать рынок сначала через суды – добиваясь признания предприятия банкротом, пытаясь отсудить через подконтрольные фирмы имущество предприятия. Параллельно в отдельных СМИ развернулась масштабная черная пиар-кампания против рынка, руководства предприятия и мажоритарного акционера "Столичного".

И чем дальше – тем менее законными становились действия рейдеров. Так, они несколько раз с помощью черных нотариусов и купленных государственных регистраторов меняли записи в реестре прав собственности – и вместо законных владельцев вписывали туда подставные фирмы, которые сразу же по несколько раз перепродавали или отдавали в аренду "приобретенное" таким образом имущество другим фирмам. Которые – о чудо! – тоже связаны с госпожой Молчановой и ее партнером Туменасом.

И хотя каждый раз Минюст отменял противоправно внесенные в госреестр изменения, хотя на имущество рынка в рамках судебных процессов было наложено обременение – и с ним нельзя совершать никаких действий – рейдеров это не останавливало.

Сейчас основным "камнем преткновения" стал павильон "Овощи-Фрукты". Именно на этот объект недвижимости, рыночная стоимость которого превышает 300 млн грн, положили глаз рейдеры. Его, якобы по договору ипотеки, считает своим компания "Оилси", которая вместе с "Столица Групп" Влады Молчановой уже фигурировала в подобных рейдерских историях ранее. При этом действующая администрация рынка уверяет: предприятие уже выплатило кредиторам больше, чем якобы занимало. Хотя договор предусматривал беспроцентный кредит. А заемные средства не задерживались на счетах предприятия и на несколько часов – и сразу же выводились на счета компаний, которые так же связаны с Молчановой, под видом оплаты каких-то работ и услуг.

На заключительном этапе этой рейдерской истории в игру вступили "патриоты" по вызову, которые от морального давления и перешли в конце концов к физическому захвату предприятия.

Удастся ли законным владельцам рынка устоять под натиском рейдеров и в этот раз – покажет время. Многое будет зависеть также от того, вспомнит ли государство о том, что его задача – не только собирать с бизнеса налоги, но и гарантировать ему возможность спокойно работать.

В любом случае мы наблюдаем сейчас создание прецедента, когда под ширмой патриотизма настоящие негодяи могут совершенно безнаказанно делать все, что им заблагорассудится. Когда рейдеры, прикрываясь пролитой героями на фронте кровью, получают индульгенцию на совершение преступлений. Когда достаточно подкупить одного судью, госрегистратора или нотариуса, чтобы превратить любого бизнесмена в "сторону в корпоративном конфликте" - и при полном бездействии государства отжать у него по праву принадлежащий ему бизнес.

И не дать этому прецеденту сработать – задача для всех нас. Если, конечно, мы хотим жить в стране, где царит сила права, а не право силы.