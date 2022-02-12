'Работаем, чтобы предотвратить провокации': Кличко рассказал, как Киев готов к возможному вторжению РФ

Объекты критической и социальной инфраструктуры Киева работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Власти столицы работают над тем, чтобы предотвратить возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram в пятницу, 11 февраля. Он подчеркнул, что Киев – большой мегаполис и имеет сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – одна из главных задач.

"Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. И мы действуем по четкому плану. Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно- спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются и силы территориальной бригады для обороны Киева", – подчеркнул мэр столицы.

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Он отметил, что важно для стабильности ситуации и жизнеобеспечения города бесперебойное энерго-, тепло- и водоснабжение.

"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. Декабрь-январь в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. В первую очередь медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ столицы на период до 10 дней. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия мобильной связи и интернета", – подчеркнул Кличко.

Совершенствует столица и систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население. Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируют выделить из бюджета города около 11 млн грн.

В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, расположенных на объектах критической инфраструктуры и предназначенных для защиты работающей смены. И почти 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов) С их расположением можно ознакомиться на карте, размещенной на сайте КГГА. В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. А в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители учреждений должны открыть двери и предоставить защиту населению", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать и различным учреждениям и учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим.

"Выполнение этих и других задач невозможно, если наши усилия и действия не будут скоординированы, если не будет взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях. Сегодня нужно руководствоваться интересами национальной безопасности и защиты нашего государства и его граждан!" – подчеркнул Кличко.