'Пусть год будет победным': Кличко встретил Новый год на фронте с военными. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что встретил Новый год на Донбассе и посетил боевые подразделения, выполняющие задания на передовой. Городской глава передал защитникам Украины 80 FPV-дронов, 8 квадрокоптеров Mavic 3 и другое снаряжение и пожелал бойцам победного года.

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Видео визита на фронт Кличко опубликовал на своем канале в Telegram. Он отметил, что посетил пять военных подразделений, которые сражаются с оккупантами на самых горячих участках на передовой.

"Наши защитники с фронта передают всем поздравления с Новым годом! Уже по традиции второй год подряд встречаю с бойцами на Донбассе. Заехал поздравить военных, которые сражаются на самых горячих участках фронта на востоке Украины. Посетил 5 военных подразделений, пообщался и поддержал наших защитников" , – отметил Кличко.

Мэр рассказал, что пообщался с военными 92-й отдельной штурмовой бригады и передал им важное снаряжение.

"Привезли немного подарков: химические грелки, генераторы, аккумуляторные станции, мотопомпы, фонари, элементы питания, гигиена и многие другие вещи. Конечно, то, что будет нести подарки оккупантам – FPV-дроны, Mavic. Делаем все, чтобы помочь нашим военным. Слава Вооруженным Силам!" – сказал он.

Также столичный глава посетил бойцов из 26-й артиллерийской бригады, батальона "Свобода", 5-й отдельной штурмовой киевской бригады.

"Приехали не с пустыми руками. Делаем все для того, чтобы помогать. Чтобы с каждым днем мы двигались уверенно к победе и к мирному времени. Спасибо нашим военным, нашим защитникам!" – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы рассказал, что громада Киева поддерживает украинских бойцов, которые героически сражаются в сверхсложных условиях – без сна, в холоде и грязи, под постоянным огнем врага.

"Сегодня все они вспоминали свои семьи, немного шутили и загадывали одно желание. Вы знаете какое! С Новым годом! Пусть он будет для Украины победным!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, брат мэра столицы Владимир Кличко передал бойцам на восток Украины семь установок РЭБ. Устройства уже отправились на фронт.

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