Зверствовавшие на Киевщине оккупанты удивлялись, что дома в селах из кирпича, а у людей есть ноутбуки. Видео

Российские военные, отличившиеся зверствами на Киевщине, слишком удивлялись уровню жизни украинцев в селах. Для них чем-то нереальным казались кирпичные дома и то, что там в каждом есть ноутбук.

Со своей стороны местных жителей удивляла такая реакция военных "второй армии мира". Об этом сообщает Telegram-канал "Адвокат права" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, жительница поселка городского типа Бородянка рассказала, как к ним во двор ворвались захватчики и просидели там всю ночь.

Хозяева в это время прятались в погребе, потому слышали все разговоры оккупантов. Те удивлялись: "Посмотри, у них все дома кирпичные, в каждом есть ноутбук и "Нутеллу" жрут (ореховая паста Nutella из какао, которая продается более чем в 100 странах мира. – Ред.)".

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"Нас это шокировало, ведь для нас обычные вещи – кирпичный дом, ноутбук, "Нутелла" детям. Для них это чудо", – прокомментировала украинка.

В сети предположили: вероятно, российские изверги, совершавшие зверства на Киевщине, "вылезли из сараев, потому их так трясло от зависти", когда увидели уровень жизни в украинском пригороде.

Ранее в сеть попало циничное видео российских оккупантов из дома украинцев. Военные РФ "геройски" хвастались, как "хавают укро**вское вареньице" и занимаются позорным мародерством в домах жителей разных населенных пунктов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист рассказал о зверствах оккупантов в отдаленных населенных пунктах Бучанского района. Там вдоль дорог можно видеть кучу расстрелянных россиянами автомобилей со следами крови, а в подвалах и на огородах – и тела убитых ими людей.