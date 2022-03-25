В сети показали уничтоженную на Киевщине технику оккупантов. Фото и видео

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Украинские военнослужащие успешно противостоят войскам страны-агрессора. В частности, в Гостомеле Киевской области, ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов.

Об этом сообщили в социальных сетях. Украинцы продолжают контратаки и захватывают трофеи (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Приветик из Гостомеля", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и записи можно увидеть уничтоженную технику российских оккупантов, а также документы солдат страны-агрессора.

Видео дня

Напомним, бойцы Сил территориальной обороны Киева ликвидировали еще десятки военных путинской армии. Многие их сослуживцы, испугавшись, разбежались по местным лесам.

Кроме того, вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы теробороны в ночь на 25 марта уничтожили 12 танков и более 10 единиц бронетехники страны-агрессора. Кроме того, погибло более 300 оккупантов.

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