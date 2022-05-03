В сети показали, каким стал Иванков на Киевщине после прихода "русского мира". Фото

Поселок Иванков Киевской области одним из первых оказался в оккупации российских войск с начала полномасштабной агрессии РФ. В населенном пункте были повреждено и разрушено большое количество зданий.

Об этом сообщила пресс-служба Гуманитарного штаба Киевщины. Регион постепенно восстанавливается после бегства войск страны-агрессора.

"Иванков – поселок на севере Киевщины, с населением более 10 тысяч жителей. Населённый пункт одним из первых оказался в оккупации русской армии. На фото последствия, которые принес поселку "русский мир", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках, сделанных с помощью дрона, можно увидеть следы разрушений, которые враг нанес во время обстрелов мирной инфраструктуры.

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Напомним, в Ирпене Киевской области большинство многоэтажных домов были повреждены в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Город продолжает восстанавливаться после бегства войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, уничтоженный российскими оккупантами частный дендрологический парк "Добропарк" в селе Мотыжин Киевской области возвращается к жизни. В частности, на его территории начали цвести тысячи цветов.