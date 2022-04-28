В сети показали, как выглядит один из магазинов в уничтоженном оккупантами ТРЦ Киева

Магазин постельного белья, который работал в ТРЦ Киева, был полностью уничтожен во время ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами. Продукция и дорогостоящее оборудование – сгорели.

Соответствующие фото на своей странице в социальной сети Facebook разместил директор концерна "Ярослав" Александр Барсук. По его словам, торговая точка пользовалась популярностью у покупателей.

"Магазин в ТРЦ был лучшим из наших магазинов. Сделали хороший ремонт и закупили дорогостоящее оборудование. Наши работницы вложили душу в выкладку товара и магазин был достаточно популярен. Работники часто привыкают к своей работе и переживают за нее. Когда в одну ночь вражеская ракета разнесла на атомы наш любимый магазин, то девушки просто плакали. Мы понимаем, что это просто вещи, но они еще помнят тепло наших рук. Сколько было вложено туда всего и сделано с любовью", – констатировал Барсук.

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Напомним, вечером 20 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Враги повредили несколько домов и торговый центр, где вскоре вспыхнул пожар.

Под завалами ТЦ в Киеве, куда прилетела российская ракета, спасатели нашли выжившего мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, который опубликовал в сети видео с военной техникой возле этого ТЦ в Киеве, был задержан правоохранителями. Он извинился за свой поступок, призвав украинцев не повторять его ошибок и не публиковать кадры, которые могут использовать российские оккупанты.