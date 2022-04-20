В сети показали, как выглядит многоэтажка Ирпеня, которую "зацепило" ракетой оккупантов. Фото и видео

В Ирпене Киевской области оккупанты нанесли ракетный удар по одной из многоэтажек. В результате атаки врага у дома обвалилась часть стены.

Об этом сообщили в социальных сетях. Враг целенаправленно обстреливал дома мирных жителей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Так выглядит квартира в Ирпень, которую задело ракетой", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи и фото можно увидеть, что в результате атаки врага в квартире отсутствует часть стены, которая выходит на улицу, и разбита перегородка между комнатами.

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Напомним, в Ирпене Киевской области продолжаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения города. В частности, спасателям и коммунальным службам помогают волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.