В полиции рассказали, сколько в Киеве задержали возможных участников ДРГ в марте

В марте 2022 года в Киеве правоохранители задержали 212 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. Большинство из них передавали информацию врагу о размещении блокпостов или работе системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Иван Выговский, передает пресс-служба ведомства. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию Киева поступило почти 37 тысяч обращений по поводу вероятной деятельности ДРГ.

"Мы проверили каждое из этих сообщений и в результате задержали 212 человек, подозреваемых в диверсионной и коллаборационной деятельности. Большинство из них передавали информацию врагу о размещении блокпостов или работе системы противовоздушной обороны. Также хочу выделить вклад местных жителей, которые помогают нам бороться с преступностью в городе. Они активно вовлекаются в волонтерскую работу и содействуют правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей", – отметил Выговский.

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