В нескольких районах Киевской области обнаружили обломки российских ракет. Фото

В Киевской области правоохранители фиксируют последствия атаки страны-агрессора РФ, которую она совершила в четверг, 26 января. Полицейские обнаружили обломки российских ракет в нескольких районах региона.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он призвал граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге и сразу же направляться к укрытиям.

"Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов. Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские производят осмотр места происшествия", – написал Небытов.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения враждебных целей.

В частности, взрывы прогремели в Киеве. В результате российской ракетной атаки один человек погиб, еще два пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

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