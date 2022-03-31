В МВС показали, как спасатели ищут среди развалин погибших жителей Ирпеня. Видео

В Ирпене Киевской области спасатели и сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску тел граждан, погибших в результате обстрелов со стороны оккупантов. Враг продолжает уничтожать освобожденный украинскими защитниками город.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Все факты преступлений противника фиксируются и будут переданы в Гаагу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Ирпень... В мирное время наше призвание – спасать жизнь. Но сейчас война. На оккупированных территориях гибнут наши граждане. И потому эти страшные кадры работы наших ребят должен видеть мир. Сегодня мы не только помогаем спасать, мы уносим тела наших людей, жизнь которых унесли враги. Это трудная и опасная работа, но и ее нужно делать", – подчеркнули в МВД.

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Напомним, украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Теперь он находится под полным контролем Вооруженных сил. Позднее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины произвели зачистку в этом городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора убивали жителей Ирпеня Киевской области, которые им по той или иной причине не нравились. Кроме того, танки оккупантов давили тела погибших украинцев.

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