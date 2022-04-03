В Миле на Киевщине задержали мародеров, которые среди белого дня грабили дома. Фото

В селе Мила Киевской области задержали пять человек, которые могут быть причастны к мародерству. Среди злоумышленников оказались две женщины.

Об этом сообщили в социальных сетях. Возможных мародеров заметили местные жители, которые передали информацию правоохранителям.

"По горячим следам, были задержаны эти недоорки, мародерившие в селе Мила! Было пятеро человек, среди которых две женщины. Они проникали в здания, разбивая окна, ломая замки входной двери, отжимая рамы, выносили все что видели… Телевизоры, мониторы, компьютеры, продукты, хозяйственные товары, автозапчасти, комбикорма", – говорится в сообщении.

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Свидетели уточнили, что злоумышленников оперативно нашли и задержали сотрудники полиции совместно с представителями теробороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Лютеж Киевской области двое мужчин проникли в частный дом и украли орудие и боеприпасы. Позднее один из них подстрелил себя из ворованного ружья.

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