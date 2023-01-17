В Киевской области в частном доме во время пожара погибла женщина

В селе Дерновка во вторник, 17 января, возник пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили владелицу жилья.

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Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

Информация о пожаре в селе Дерновка на улице Леси Украинки спасателям поступила в 04:49.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что горит жилой дом. В ходе разведки выявлен владелица жилья без признаков жизни. Пожар был локализован в 05:40 и полностью ликвидирован в 06:05", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел взрыв в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору. В селе Мотовиловка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из-за припаркованных авто спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

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