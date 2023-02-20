В Киевской области спасатели обнаружили в реке Здвиж утопленника, которого искали несколько дней

В городе Макаров Киевской области спасатели достали из воды утопленника. Погибшего обнаружили в реке Здвиж.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 февраля к ним поступило сообщение о утопленнике в городе Макаров на реке Здвиж.

"Все время продолжались поисковые работы и 19 февраля группой водолазно-спасательных работ города Вышгорода найдено тело мужчины, 1991 года рождения. На месте происшествия задействовано 6 человек личного состава и 1 единица техники", – рассказали спасатели.

Стоит отметить, что в последнюю неделю температура воздуха в Киевской области в день достигает "плюсовой" отметки, местами до 6-9°С тепла. Несмотря на это граждане продолжают выходить на лед, подвергая себя опасности.

Напомним, в Киеве в четверг, 16 февраля, на реке Десенко под лед провалился мужчина. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ивановка Киевской области в воскресенье, 19 февраля, под лед провалились четверо мужчин. Трех из них удалось спасти, а поиски еще одного – продолжаются.

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