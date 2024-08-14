В Киевской области бойцы ГСЧС во время тушения пожара спасли 95-летнюю женщину. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 95-летнюю женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 13 августа в 16:03 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о пожаре в селе Пилиповка на улице Заречной.

"По прибытию на место вызова было установлено, что горит частный жилой дом. Благодаря своевременному сообщению соседей о пожаре удалось избежать распространения огня и спасти жизнь хозяйке дома, 1929 года рождения. Пожар ликвидирован в 17:47", – уточнили в пресс-службе.

На месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.

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