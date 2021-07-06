В столице неизвестный 'заминировал' здание Киевсовета и требует выкуп 0,5 биткоина. Фото

Во вторник, 6 июля, в Киеве неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета на Крещатике, 36.

Источник OBOZREVATEL сообщил, что злоумышленник требует выкуп 0,5 биткоина, а это приблизительно 464 тысячи гривен по состоянию на 6 июля. Сейчас частично эвакуируют людей из здания и проверяют его (чтобы посмотреть фото и карты, доскролльте до конца страницы).

На своей странице в Facebook секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко опубликовал фото электронного сообщения о минировании административного здания, в котором также размещаются органы Киевской городской государственной администрации.

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"Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", – написал Бондаренко.

Также "заминировали" несколько известных ТРЦ в центре столицы, а именно Метроград, Gulliver и Ocean Plaza.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в Киеве временно ограничивали работу Центрального и Южного вокзалов за сообщения о якобы их минировании.