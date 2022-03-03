В Киеве задержали более десяти мародеров. Фото

В Киеве правоохранители задержали 13 человек, которые могут быть причастны к мародерству. Якобы мужчины ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Во время обысков у злоумышленников нашли предметы, похожие на оружие.

"Патрульные получили ориентировку о мародерстве. Около 10 человек, которые приехали на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta, ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи", – рассказали в полиции.

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Во время отработки территории один из экипажей заметили похожие авто на улице Булаховского. Прибывшие на место бойцы спецроты задержали Ford Explorer и 6 человек, которые были в нем на улице Ушакова. 7 граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной.

"Во время поверхностной проверки в автомобилях были обнаружены предметы, похожие на оружие. Задержанные переданы следователям", – резюмировали в патрульной полиции.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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