В Киеве возле посольства Беларуси произошла потасовка, есть пострадавшие. Видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 7 июля, возле посольства Республики Беларусь, расположенного на улице Михаила Коцюбинского, произошла потасовка. На участников митинга напала группа неизвестных.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева. В результате инцидента пострадали двое человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На видео, размещенном Telegram-каналом TUT.BY новости, можно увидеть, что одного из возможных нападавших схватил сотрудник охраны дипучреждения. В тоже время, другой несколько раз брызнул газовым баллончиком в сторону участников акции

"У посольства Беларуси в Киеве сегодня произошла потасовка. На собравшихся у здания людей с белорусскими госфлагами напали неизвестные. Пришлось вмешиваться правоохранителям, на место выезжали медики", – говориться в сообщении.

Видео дня

Позднее пресс-служба посольства сообщила. что в связи с инцидентом была направлена Нота протеста. Белорусская сторона потребовала от Украины расследовать инцидент и в дальнейшем обеспечить безопасность дипломатического представительства.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 7 июля, инвесторы банка "Аркада" во время митинга перекрыли улицу Грушевского возле здания Кабинета министров Украины.

Люди требовали, чтобы к ним вышли премьер-министр и министр финансов. Протестующие заявили, что будут перекрывать весь центральный квартал из-за того, что их не слышат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 июня возле посольства Российской Федерации активисты во время акции протеста напомнили президенту России Владимиру Путину о том, что его ждет Гаага.