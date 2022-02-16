В Киеве возле моста Метро в воде обнаружили тело мужчины: подробности ЧП. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Печерском районе Киева в среду, 16 февраля, в реке Днепр обнаружили тело неизвестного мужчины. Инцидент произошел недалеко от моста Метро.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Погибшего нашли приблизительно в 10 метрах от берега.

"Поступила информация о том, что возле моста Метро в воде находится тело мужчины. Водолазы нашли погибшего на глубине около трех метров в 10 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Он уточнил, что следов насилия на теле обнаружено не было. Личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Как сообщил Telegram-канал Вартові Еспресо, возможно, погибший был иностранцем и якобы на нем не было одежды.

Напомним, в Волынской области в реке обнаружили тело 13-летнего парня. Выяснилось, что он вместе с другими детьми пошел на замерзшую реку во время школьной перемены и в какой-то момент провалился.

В Голосеевском районе Киева 1 февраля спасатели достали из воды тело мужчины. Трагедия произошла в одном из заливов реки Днепр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе столицы 9 февраля в реке Днепр обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла на Днепровской набережной, 7.