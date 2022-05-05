В Киеве водитель протаранил легковушку и скрылся: в крови обнаружили более 5 промилле алкоголя. Фото

В Киеве на улице Вокзальной автомобиль Renault на скорости протаранил Peugeot, после чего уехал с места аварии. Водителя-беглеца остановили на улице Жилянской – у него обнаружили более 5 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

"На днях, патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Вокзальной. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Renault протаранил Peugeot, после чего уехал с места происшествия. Беглеца задержали на улице Жилянской", – рассказали в полиции.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал три стрелочки.

Видео дня

"Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения – более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2", – резюмировали в полиции.

На водителя составили админпротокол по 130 статье КУоАП – управление авто в состоянии опьянения. Нарушителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, участником пьяной аварии в Рокитном Киевской области, в результате которой погибли водитель мотороллера и его пассажирка, оказался депутат местного райсовета. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя.