В Киеве во время работ в русле реки Лыбидь коммунальщики обнаружили снаряды. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева коммунальщики во время работ по расчистке реки Лыбидь обнаружили снаряды. Чтобы извлечь взрывоопасные находки на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жители столицы призвали не игнорировать правила обращения с опасными предметами.

Как рассказали саперы, в Голосеевском районе Киева во время очистки русла реки Лыбидь были обнаружены артиллерийские снаряды калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

"Пиротехники оперативно изъяли взрывоопасные предметы и транспортировали их на специальную площадку для дальнейшего уничтожения", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области на дереве нашли застрявший в ветвях российский беспилотник-приманку. На место вызвали саперов.

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